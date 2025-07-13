Кудерметова и Мертенс ответили, каково ощущать себя чемпионками Уимблдона-2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс ответили, каково ощущать себя чемпионками Уимблдона. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Кудерметова. Для меня это нечто очень особенное, потому что это мой первый «Шлем» в паре. Уимблдон всегда особенный, я чувствую себя очень счастливой.

Мертенс. Невероятное ощущение. Нет ничего лучше, чем выиграть. Сегодня был очень равный матч, так что я очень рада, что мы реализовали первый же матчбол. Мы два счастливых человека, — сказали теннисистки на пресс-конференции.