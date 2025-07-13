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Кудерметова и Мертенс ответили, каково ощущать себя чемпионками Уимблдона-2025

Кудерметова и Мертенс ответили, каково ощущать себя чемпионками Уимблдона-2025
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс ответили, каково ощущать себя чемпионками Уимблдона. В решающем матче они победили дуэт Елены Остапенко из Латвии и Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Кудерметова. Для меня это нечто очень особенное, потому что это мой первый «Шлем» в паре. Уимблдон всегда особенный, я чувствую себя очень счастливой.

Мертенс. Невероятное ощущение. Нет ничего лучше, чем выиграть. Сегодня был очень равный матч, так что я очень рада, что мы реализовали первый же матчбол. Мы два счастливых человека, — сказали теннисистки на пресс-конференции.

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