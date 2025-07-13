Янник Синнер стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». В финале Уимблдона-2025 он обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Янник догнал Джима Курье, Кена Розуолла и Гильермо Виласа.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|4
|4
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Синнера 20-м в карьере на профессиональном уровне и вторым в сезоне. Ранее в 2025 году он одержал победу на Australian Open.
Напомним, а финале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Синнер был отстранён на три месяца после двух положительных проб на запрещенный стероид клостебол.
Комментарии
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