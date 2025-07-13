Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». В финале Уимблдона-2025 он обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Янник догнал Джима Курье, Кена Розуолла и Гильермо Виласа.

Титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Синнера 20-м в карьере на профессиональном уровне и вторым в сезоне. Ранее в 2025 году он одержал победу на Australian Open.

Напомним, а финале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Синнер был отстранён на три месяца после двух положительных проб на запрещенный стероид клостебол.