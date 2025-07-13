Фото: реакция Янника Синнера на победу на Уимблдоне-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере стал победителем Уимблдона-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. После матчбола Синнер сдержанно отпраздновал победу. После рукопожатия Синнер опустился на корт и несколько секунд пытался прийти в себя.

Фото: Кадр из трансляции

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева.