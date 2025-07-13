Карлос Алькарас впервые в карьере проиграл финал турнира «Большого шлема»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые потерпел поражение в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 13 июля, он проиграл в матче за титул Уимблдона-2025 лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

До этого финала Алькарас завоевал пять титулов на мэйджорах в пяти финалах. Он выигрывал US Open — 2022, «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024). Напомним, в финале «РГ»-2025 испанец обыграл Синнера в драматичном финале, отыгравшись с 0-2 по сетам.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.