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Карлос Алькарас впервые в карьере проиграл финал турнира «Большого шлема»

Карлос Алькарас впервые в карьере проиграл финал турнира «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые потерпел поражение в финале турнира «Большого шлема». Сегодня, 13 июля, он проиграл в матче за титул Уимблдона-2025 лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

До этого финала Алькарас завоевал пять титулов на мэйджорах в пяти финалах. Он выигрывал US Open — 2022, «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024). Напомним, в финале «РГ»-2025 испанец обыграл Синнера в драматичном финале, отыгравшись с 0-2 по сетам.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

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