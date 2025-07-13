Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева. После этого Янник отбыл трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Синнер вернулся в тур на «Мастерсе» в Риме. В 2024 году лидер мирового рейтинга стал чемпионом Australian Open и US Open.