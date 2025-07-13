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Янник Синнер стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон

Янник Синнер стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева. После этого Янник отбыл трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Синнер вернулся в тур на «Мастерсе» в Риме. В 2024 году лидер мирового рейтинга стал чемпионом Australian Open и US Open.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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