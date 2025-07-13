Янник Синнер обратился к Карлосу Алькарасу после финала Уимблдона-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился ко второму номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу после финала Уимблдона-2025. В матче за титул Синнер победил со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Карлос, потрясающий турнир. Спасибо тебе за то, что ты такой игрок. Против тебя всегда тяжело играть, но, как ты и сказал, у нас потрясающие отношения вне корта, а на корте мы просто стараемся расти. А для этого нам нужны лучшие команды в мире. У тебя тоже лучшая команда, продолжай в том же духе, не останавливайся. Ты этот трофей поднимешь много раз. Два у тебя уже есть!» — сказал Синнер в речи победителя.