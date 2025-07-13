Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер обратился к Карлосу Алькарасу после финала Уимблдона-2025

Янник Синнер обратился к Карлосу Алькарасу после финала Уимблдона-2025
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился ко второму номеру рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу после финала Уимблдона-2025. В матче за титул Синнер победил со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Карлос, потрясающий турнир. Спасибо тебе за то, что ты такой игрок. Против тебя всегда тяжело играть, но, как ты и сказал, у нас потрясающие отношения вне корта, а на корте мы просто стараемся расти. А для этого нам нужны лучшие команды в мире. У тебя тоже лучшая команда, продолжай в том же духе, не останавливайся. Ты этот трофей поднимешь много раз. Два у тебя уже есть!» — сказал Синнер в речи победителя.

Материалы по теме
Карлос Алькарас впервые в карьере проиграл финал турнира «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android