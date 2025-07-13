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Янник Синнер поделился первыми эмоциями после первой в карьере победы на Уимблдоне

Янник Синнер поделился первыми эмоциями после первой в карьере победы на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал завоевание титула на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я потерпел очень тяжёлое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций. Но в конечном счёте неважно, как ты выигрываешь или проигрываешь, особенно на важных турнирах.

Надо просто понять, что ты сделал не так, и работать над этим. Мы именно так и сделали. Постарались принять поражение и продолжали работать. Это одна из причин, почему я держу сейчас этот трофей. Благодарен за то, что я здоров, что вокруг меня отличные люди, это самое главное. И для меня многое значит, что этот трофей у меня», — сказал Синнер в речи победителя.

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