Янник Синнер поделился первыми эмоциями после первой в карьере победы на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал завоевание титула на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Я потерпел очень тяжёлое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций. Но в конечном счёте неважно, как ты выигрываешь или проигрываешь, особенно на важных турнирах.

Надо просто понять, что ты сделал не так, и работать над этим. Мы именно так и сделали. Постарались принять поражение и продолжали работать. Это одна из причин, почему я держу сейчас этот трофей. Благодарен за то, что я здоров, что вокруг меня отличные люди, это самое главное. И для меня многое значит, что этот трофей у меня», — сказал Синнер в речи победителя.