Фото: Янник Синнер обнимается с мамой после победы на Уимблдоне-2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Уимблдоне-2025 обнялся со своей мамой Сиглиндой. В финале Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Фото: Скриншот из трансляции
23-летний Янник Синнер стал первым итальянцем, завоевавшим титул на Уимблдоне. Для него победа на Уимблдоне стала четвёртой на турнирах «Большого шлема». Трофей Уимблдона — 20-й в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева. Также на счету Янника победа на Australian Open — 2024 и US Open — 2024.
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