Фото: Янник Синнер обнимается с мамой после победы на Уимблдоне-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на Уимблдоне-2025 обнялся со своей мамой Сиглиндой. В финале Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Фото: Скриншот из трансляции

23-летний Янник Синнер стал первым итальянцем, завоевавшим титул на Уимблдоне. Для него победа на Уимблдоне стала четвёртой на турнирах «Большого шлема». Трофей Уимблдона — 20-й в его карьере на профессиональном уровне. В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева. Также на счету Янника победа на Australian Open — 2024 и US Open — 2024.