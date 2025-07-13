Синнер: большое спасибо брату. На этих выходных нет Формулы-1, поэтому он здесь

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к своей семье и команде после победы на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Большое спасибо моему брату. На этих выходных нет гонки Формулы-1, поэтому он здесь.

Хотел бы поблагодарить команду и всех, кто приехал в этот особенный день, это многое значит для меня. Вы даёте мне столько эмоций на корте и за его пределами. Я стараюсь стать лучше и как игрок, но в первую очередь как человек», — сказал Синнер в речи победителя.

После поражения в финале «Мастерса» в Риме (Италия) в мае Янник рассказал, что его брат не приехал на матч, потому что предпочёл ему поездку на этап Гран-при Формулы-1.