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Синнер: большое спасибо брату. На этих выходных нет Формулы-1, поэтому он здесь

Синнер: большое спасибо брату. На этих выходных нет Формулы-1, поэтому он здесь
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к своей семье и команде после победы на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Большое спасибо моему брату. На этих выходных нет гонки Формулы-1, поэтому он здесь.

Хотел бы поблагодарить команду и всех, кто приехал в этот особенный день, это многое значит для меня. Вы даёте мне столько эмоций на корте и за его пределами. Я стараюсь стать лучше и как игрок, но в первую очередь как человек», — сказал Синнер в речи победителя.

После поражения в финале «Мастерса» в Риме (Италия) в мае Янник рассказал, что его брат не приехал на матч, потому что предпочёл ему поездку на этап Гран-при Формулы-1.

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