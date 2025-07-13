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«Ты заслужил этот трофей». Алькарас обратился к Синнеру после поражения в финале Уимблдона

«Ты заслужил этот трофей». Алькарас обратился к Синнеру после поражения в финале Уимблдона
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обратился к лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру после поражения в финале Уимблдона-2025. Карлос уступил со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Всегда тяжело проигрывать, даже в финале. Во-первых, должен ещё раз поздравить Янника, ты заслужил этот трофей. Невероятные две недели в твоём исполнении, великолепный теннис. У тебя потрясающая команда, знаю, что сюда приехало много твоих друзей и родных, чтобы посмотреть матч. Очень счастлив за тебя, продолжай в том же духе. Рад, что мы выстроили очень хорошие отношения вне корта и великолепное противостояние на корте, которое заставляет меня становиться лучше каждый день. Спасибо и поздравляю», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

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