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Синнер вышел к фанатам с трофеем Уимблдона, ему аплодировал король Испании. Лучшие фото

Синнер вышел к фанатам с трофеем Уимблдона, ему аплодировал король Испании. Лучшие фото
Янник Синнер
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13 июля в Лондоне на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал титул на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Лучшие кадры с мужского финала — в нашей фотоподборке.

Титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Синнера 20-м в карьере на профессиональном уровне и вторым в сезоне. Ранее в 2025 году он одержал победу на Australian Open.

Напомним, а финале «Ролан Гаррос» — 2025 Янник проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10). Синнер был отстранён на три месяца после двух положительных проб на запрещенный стероид клостебол.

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