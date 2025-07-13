«Очень дорогостоящий турнир». Синнер — о вылетевшей пробке шампанского на финале Уимблдона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал забавный инцидент, который произошёл по ходу финала на Уимблдоне-2025. На подаче Синнера во втором сете кто-то из зрителей открыл шампанское и пробка вылетела на корт.

— Каково это — уворачиваться от пробки от шампанского, которая вылетела на корт? С вами такое бывало раньше?

— Нет, только здесь, на Уимблдоне. Но мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир, — сказал Синнер в послематчевом интервью.

В финале Уимблдона Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.