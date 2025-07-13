«Очень дорогостоящий турнир». Синнер — о вылетевшей пробке шампанского на финале Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал забавный инцидент, который произошёл по ходу финала на Уимблдоне-2025. На подаче Синнера во втором сете кто-то из зрителей открыл шампанское и пробка вылетела на корт.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
— Каково это — уворачиваться от пробки от шампанского, которая вылетела на корт? С вами такое бывало раньше?
— Нет, только здесь, на Уимблдоне. Но мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир, — сказал Синнер в послематчевом интервью.
В финале Уимблдона Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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