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«Очень дорогостоящий турнир». Синнер — о вылетевшей пробке шампанского на финале Уимблдона

«Очень дорогостоящий турнир». Синнер — о вылетевшей пробке шампанского на финале Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал забавный инцидент, который произошёл по ходу финала на Уимблдоне-2025. На подаче Синнера во втором сете кто-то из зрителей открыл шампанское и пробка вылетела на корт.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Каково это — уворачиваться от пробки от шампанского, которая вылетела на корт? С вами такое бывало раньше?
— Нет, только здесь, на Уимблдоне. Но мы именно поэтому и любим здесь играть. Это очень дорогостоящий турнир, — сказал Синнер в послематчевом интервью.

В финале Уимблдона Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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