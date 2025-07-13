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Янник Синнер прервал 24-матчевую серию побед Карлоса Алькараса

Янник Синнер прервал 24-матчевую серию побед Карлоса Алькараса
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завершил впечатляющую серию побед второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Сегодня, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025 в финале против Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Карлос Алькарас не проигрывал с грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который проходил в мае. Он завоевал титулы в Риме, на «Ролан Гаррос» и на травяном турнире в Лондоне (Великобритания). Последнее поражение до финала Уимблдона-2025 Алькарас потерпел от датчанина Хольгера Руне в финале «пятисотника» в Барселоне (Испания).

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

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