Янник Синнер прервал 24-матчевую серию побед Карлоса Алькараса
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завершил впечатляющую серию побед второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Сегодня, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025 в финале против Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Карлос Алькарас не проигрывал с грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который проходил в мае. Он завоевал титулы в Риме, на «Ролан Гаррос» и на травяном турнире в Лондоне (Великобритания). Последнее поражение до финала Уимблдона-2025 Алькарас потерпел от датчанина Хольгера Руне в финале «пятисотника» в Барселоне (Испания).
23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.
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