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Карлос Алькарас: Уимблдон — это один из, если не самый прекрасный турнир в туре

Карлос Алькарас: Уимблдон — это один из, если не самый прекрасный турнир в туре
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался об Уимблдоне после поражения в финале от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Карлос проиграл со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Конечно, я ещё не раз вернусь. Уимблдон — это один из, если не самый прекрасный турнир в туре. Я чувствую себя как дома каждый раз, когда приезжаю сюда. Такой прекрасный корт, я люблю здесь играть, атмосфера тут сумасшедшая. Спасибо, и я ещё вернусь!» — сказал Алькарас на церемонии награждения.

До этого финала Алькарас завоевал пять титулов на мэйджорах в пяти финалах. Он выигрывал US Open — 2022, «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024). Напомним, в финале «РГ»-2025 испанец обыграл Синнера в драматичном финале, отыгравшись с 0-2 по сетам.

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