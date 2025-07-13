Карлос Алькарас: Уимблдон — это один из, если не самый прекрасный турнир в туре

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался об Уимблдоне после поражения в финале от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Карлос проиграл со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Конечно, я ещё не раз вернусь. Уимблдон — это один из, если не самый прекрасный турнир в туре. Я чувствую себя как дома каждый раз, когда приезжаю сюда. Такой прекрасный корт, я люблю здесь играть, атмосфера тут сумасшедшая. Спасибо, и я ещё вернусь!» — сказал Алькарас на церемонии награждения.

До этого финала Алькарас завоевал пять титулов на мэйджорах в пяти финалах. Он выигрывал US Open — 2022, «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024). Напомним, в финале «РГ»-2025 испанец обыграл Синнера в драматичном финале, отыгравшись с 0-2 по сетам.