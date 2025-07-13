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Алькарас проиграл матч на Уимблдоне впервые с 2022 года. Тогда он тоже уступил Синнеру

Алькарас проиграл матч на Уимблдоне впервые с 2022 года. Тогда он тоже уступил Синнеру
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение на Уимблдоне впервые с 2022 года. Сегодня, 13 июля, он проиграл в матче за титул лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Карлос Алькарас побеждал на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах (оба раза в финале одолел серба Новака Джоковича). Его серия побед на кортах травяного мэйджора составляла 20 матчей. Примечательно, что в 2022 году он также проиграл Синнеру — в четвёртом круге.

Поражение в финале Уимблдона-2025 также стало первым для Алькараса в финалах турниров «Большого шлема». До этого он завоевал пять трофеев на «Шлемах».

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