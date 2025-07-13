Алькарас проиграл матч на Уимблдоне впервые с 2022 года. Тогда он тоже уступил Синнеру

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас потерпел поражение на Уимблдоне впервые с 2022 года. Сегодня, 13 июля, он проиграл в матче за титул лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

Карлос Алькарас побеждал на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах (оба раза в финале одолел серба Новака Джоковича). Его серия побед на кортах травяного мэйджора составляла 20 матчей. Примечательно, что в 2022 году он также проиграл Синнеру — в четвёртом круге.

Поражение в финале Уимблдона-2025 также стало первым для Алькараса в финалах турниров «Большого шлема». До этого он завоевал пять трофеев на «Шлемах».