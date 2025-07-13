«Покидал корт с высоко поднятой головой». Алькарас — о поражении от Синнера на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в финале Уимблдона-2025. Сегодня, 13 июля, он проиграл в матче за титул лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Проигрывать всегда неприятно, думаю, в финале ещё хуже. Но в целом я просто очень горжусь всем, что сделал за эти четыре недели на траве. Покидал корт с высоко поднятой головой, потому что сегодня я сделал всё, что мог. Просто играл против человека, который показывал невероятную игру. Немного грустно из-за поражения, но с высоко поднятой головой», — сказал Алькарас на пресс-конференции.