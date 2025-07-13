«Уровень, который я должен поддерживать». Алькарас высказался о соперничестве с Синнером

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с четырёхкратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга Янником Синнером.

«Очень рад, что у нас такое противостояние, это хорошо и для нас, и для тенниса. В каждом очном матче наш уровень очень высок. Если честно, не вижу, чтобы другие игроки показывали друг против друга такой уровень, как мы с ним друг против друга. Это противостояние становится всё лучше, растёт, потому что мы играем финалы «Шлемов», «Мастерсов», то есть лучших турниров в мире. Благодарен за это. Это даёт мне возможность выдавать 100% на каждой тренировке, каждый день. Уровень, который я должен поддерживать и повышать, если хочу обыграть Янника, очень высок. Просто благодарен за это», — сказала Алькарас на пресс-конференции.