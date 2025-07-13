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«Чемпионы учатся на поражениях». Алькарас — о победе Синнера на Уимблдоне после «РГ»

«Чемпионы учатся на поражениях». Алькарас — о победе Синнера на Уимблдоне после «РГ»
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, удивил ли его лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер тем, что быстро смог оправиться после поражения на «Ролан Гаррос» — 2025 и выиграть Уимблдон.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Удивил ли вас Янник, что так быстро смог оправиться от поражения на «Ролан Гаррос» и выиграть здесь?
— Совсем не удивил, потому что я знаю, что он настоящий чемпион, а чемпионы учатся на поражениях. Я сразу знал, что он вынесет урок из того финала, не будет допускать таких же ошибок, как там. Он сегодня играл на очень высоком уровне, и я не был этим удивлён. Знал, что он будет так играть, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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