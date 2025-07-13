Тренер Синнера: Янник смотрит больше матчей Алькараса, чем кто-либо другой

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, высказался о соперничестве его подопечного с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Янник смотрит больше матчей Карлоса, чем кто-либо другой, он очарован улучшениями в его игре. И он требует от нас, тренеров, чтобы мы следили за тем, чтобы он тоже рос как игрок. Противостояние реально, оно есть. Надеюсь, так будет следующие 10-12 лет», — сказал Кэхилл на пресс-конференции.

Сегодня, 13 июля, Янник Синнер впервые в карьере выиграл Уимблдон. В финале он победил Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 и стал четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема».