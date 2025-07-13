Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения в финале Уимблдона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в социальных сетях после поражения в финале Уимблдона-2025. Сегодня, 13 июля, он проиграл в матче за титул лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру — 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Поздравляю, Янник, с твоим первым Уимблдоном! Очень заслуженно! Спасибо всем за вашу поддержку. Я чувствую себя дома, здесь играть очень особенно. Увидимся в следующем году!» — написал Алькарас.

В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года.