Четырём действующим теннисистам не хватает одной победы на ТБШ до «Карьерного шлема»

На травяных кортах Лондона (Великобритания) завершился розыгрыш Уимблдона-2025. По итогам соревнований четырём действующим теннисистам не хватает одной победы на турнирах «Большого шлема » для того, чтобы завоевать «Карьерный шлем».

Испанец Карлос Алькарас становился чемпионом «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдона (2023, 2024) и US Open (2022). Полька Ига Швёнтек побеждала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022-2024), Уимблдоне (2025) и US Open (2022), итальянец Янник Синнер — на Australian Open (2024, 2025), Уимблдоне (2025), US Open (2025) и швейцарец Стэн Вавринка — на Australian Open (2014), «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016).

Таким образом, Алькарасу и Швёнтек до «Карьерного шлема» не хватает победы на Australian Open, Синнеру — на «Ролан Гаррос», а Вавринке — на Уимблдоне.