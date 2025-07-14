Синнер: только я и мои близкие знают, через что я прошёл на корте и за его пределами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от завоевания дебютного титула на Уимблдоне-2025. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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«Очень эмоционально, да? Хоть я и не плакал, эмоций очень много, потому что только я и мои близкие знают, через что я прошёл на корте и за его пределами, и это всё было непросто. Мы старались выкладываться на каждой тренировке. Временами мне было тяжело, на тренировках даже больше ментально. Потому что в матче я могу просто отключиться и играть. Верю, что это очень мне помогло.
Разделить этот момент со своей семьёй, которая вся здесь, это самое потрясающее, что могло со мной произойти. В Париже была только моя мама, и всё равно это было потрясающее ощущение. А здесь и мама, и папа, и брат, вся команда, не только тренеры. Потрясающее ощущение», — сказал Синнер на пресс-конференции.
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