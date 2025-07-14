«Нелёгкий день». Надаль обратился к Синнеру и Алькарасу после финала Уимблдона-2025

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль после финала Уимблдона-2025 обратился к лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру и второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. В решающем матче Янник обыграл Карлоса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Поздравляю Янника Синнера с твоей первой победой на Уимблдоне! Особенные моменты! Я знаю, что это нелёгкий день, но… Поздравляю Карлоса Алькараса с ещё одним финалом турнира «Большого шлема» и с отличным сезоном, который ты показываешь!» — написал Надаль в социальных сетях.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.