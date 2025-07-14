«Нелёгкий день». Надаль обратился к Синнеру и Алькарасу после финала Уимблдона-2025
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль после финала Уимблдона-2025 обратился к лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру и второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. В решающем матче Янник обыграл Карлоса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Поздравляю Янника Синнера с твоей первой победой на Уимблдоне! Особенные моменты! Я знаю, что это нелёгкий день, но… Поздравляю Карлоса Алькараса с ещё одним финалом турнира «Большого шлема» и с отличным сезоном, который ты показываешь!» — написал Надаль в социальных сетях.
23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.
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