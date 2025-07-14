«Продолжал равняться на Карлоса». Синнер — о соперничестве с Алькарасом

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о важности победы над испанцем Карлосом Алькарасом после пяти поражений подряд от него. Синнер выиграл в финале Уимблдона со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
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«Да, это важно. Когда несколько раз проигрываешь кому-то, это нелегко. Но в то же время я чувствовал, что раньше был близок. Если посмотреть наши матчи, начиная с Пекина, там 6:7 в третьем сете. В Риме у меня был сетбол в первом сете, но я не смог его реализовать. Потом в Париже случилось то, что случилось.
Но я чувствовал, что рядом, никогда не опускал руки. Продолжал равняться на Карлоса, потому что даже сегодня он некоторые вещи делал лучше меня. Мы над этим будем работать и готовиться, потому что он снова придёт за нами. И не только Карлос, но и все, на нас сейчас большая мишень. Мы должны быть готовы», — сказал Синнер на пресс-конференции.
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