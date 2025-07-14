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«Это совсем другое чувство». Алькарас назвал разницу между поражением на Уимблдоне и на ОИ

«Это совсем другое чувство». Алькарас назвал разницу между поражением на Уимблдоне и на ОИ
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал разницу между поражением в финале Уимблдона-2025 и на Олимпийских играх в Париже. На Уимблдоне Карлос проиграл Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6. На ОИ-2024 испанец уступил Новаку Джоковичу (6:7 (3:7), 6:7 (2:7)).

«Правда в том, что это совсем другое чувство. В прошлом году после той встречи я чувствовал себя очень плохо эмоционально. Мне было очень трудно принять тот момент. Сегодня думаю, что многому научился на таких ситуациях, и сейчас очень горжусь тем, что вышел ещё в один финал турнира «Большого шлема». Хочу запомнить хорошие моменты и забыть плохие, принять то, что будет дальше. Не совсем расстроен, я счастлив. Я улыбаюсь, потому что благодарен за то, что сыграл в таком финале», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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