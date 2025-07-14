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«Лучше проиграть так, чем если бы тебя уничтожили». Синнер — о поражении в финале «РГ»

«Лучше проиграть так, чем если бы тебя уничтожили». Синнер — о поражении в финале «РГ»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о том, как воспринял поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от испанца Карлоса Алькараса, в котором вёл 2-0 по сетам и имел тройной матчбол.

«Этим горжусь больше всего. Это реально было нелегко, я всегда стараюсь быть честным с собой, и прокручивал в голове: «А что, если?» Я всегда стараюсь принимать это. Всякое случается. Мне кажется, лучше вот так проиграть финал «Большого шлема», чем если бы тебя уничтожили, а ты взял только пару геймов. А потом ты идёшь дальше, пашешь. Я очень интенсивно тренировался, потому что чувствовал, что могу играть очень хорошо. После «Ролан Гаррос» я сказал, что не время опускать руки, впереди следующий «Шлем», и на нём я выступил здорово», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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