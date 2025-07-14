«Надо лучше принимать». Алькарас рассказал, что ему нужно улучшить после Уимблдона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что ему нужно улучшить в своей игре после поражения в финале Уимблдона-2025. В решающем матче Карлос уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Я думаю, что подарил ему много очков своей второй подачей, и мне следовало гораздо сильнее давить на его подачу. Мне нужно лучше принимать подачи и лучше располагаться после приёма. Я чувствовал, что он очень легко выигрывал свои геймы на подаче, и мне не удавалось его нервировать. Тем не менее главное отличие было в уровне игры с задней линии, который был очень интенсивным и хорошим», — сказал Алькарас на пресс-конференции.