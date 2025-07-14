Янник Синнер стал 66-м чемпионом Уимблдона за всю историю

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы в финальном матче на Уимблдоне со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 стал 66-м чемпионом турнира за всю историю состязания.

Помимо Синнера, победителями Уимблдона становились такие знаменитые теннисисты, как: Карлос Алькарас (дважды), Новак Джокович (семь раз), Роджер Федерер (восемь раз), Энди Маррей (дважды) и Рафаэль Надаль (дважды).

Напомним, 23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.