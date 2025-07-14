Янник Синнер стал 66-м чемпионом Уимблдона за всю историю
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы в финальном матче на Уимблдоне со вторым номером рейтинга испанским спортсменом Карлосом Алькарасом со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 стал 66-м чемпионом турнира за всю историю состязания.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Помимо Синнера, победителями Уимблдона становились такие знаменитые теннисисты, как: Карлос Алькарас (дважды), Новак Джокович (семь раз), Роджер Федерер (восемь раз), Энди Маррей (дважды) и Рафаэль Надаль (дважды).
Напомним, 23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.
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