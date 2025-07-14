Андреева впервые стала пятой ракеткой мира, Павлюченкова поднялась на 20 строчек рейтинга

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку нового опубликованного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для россиянки это лучший показатель в карьере.
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669
3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 6813
4 (3). Джессика Пегула (США) — 6423
5 (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163
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15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2716
16 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2666
17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2576
30 (50) Анастасия Павлюченкова — 1509
38 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308
42 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251
47 (39). Анна Калинская (Россия) — 1172
60 (64). Полина Кудерметова (Россия) — 988
69 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 941
79 (78). Анна Блинкова (Россия) — 853
82 (95). Анастасия Захарова (Россия) — 829