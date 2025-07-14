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Андреева впервые стала пятой ракеткой мира, Павлюченкова поднялась на 20 строчек рейтинга

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку нового опубликованного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для россиянки это лучший показатель в карьере.

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669

3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 6813

4 (3). Джессика Пегула (США) — 6423

5 (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163

……….

15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2716

16 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2666

17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2576

30 (50) Анастасия Павлюченкова — 1509

38 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308

42 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251

47 (39). Анна Калинская (Россия) — 1172

60 (64). Полина Кудерметова (Россия) — 988

69 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 941

79 (78). Анна Блинкова (Россия) — 853

82 (95). Анастасия Захарова (Россия) — 829