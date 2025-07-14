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Андреева впервые стала пятой ракеткой мира, Павлюченкова поднялась на 20 строчек рейтинга

Андреева впервые стала пятой ракеткой мира, Павлюченкова поднялась на 20 строчек рейтинга
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Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пятую строчку нового опубликованного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Для россиянки это лучший показатель в карьере.

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669
3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 6813
4 (3). Джессика Пегула (США) — 6423
5 (7). Мирра Андреева (Россия) — 5163
……….
15 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2716
16 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2666
17 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2576
30 (50) Анастасия Павлюченкова — 1509
38 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308
42 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251
47 (39). Анна Калинская (Россия) — 1172
60 (64). Полина Кудерметова (Россия) — 988
69 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 941
79 (78). Анна Блинкова (Россия) — 853
82 (95). Анастасия Захарова (Россия) — 829

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