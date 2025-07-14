Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер догнал Даниила Медведева по количеству титулов ATP

Янник Синнер догнал Даниила Медведева по количеству титулов ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал 20-й титул в карьере и догнал россиянина Даниила Медведева по количеству трофеев на профессиональном уровне.

Из действующих игроков больше титулов только у Новака Джоковича (100), Александра Зверева (24), Карлоса Алькараса и Марина Чилича (у обоих — по 21)).

В финальном матче Уимблдона-2025 Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Итальянец впервые в карьере стал победителем Уимблдона.

Также Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева. После этого он отбыл трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.

Материалы по теме
Синнер победил Алькараса и стал новым чемпионом Уимблдона. Он догнал Медведева по титулам
Синнер победил Алькараса и стал новым чемпионом Уимблдона. Он догнал Медведева по титулам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android