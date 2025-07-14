Янник Синнер догнал Даниила Медведева по количеству титулов ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал 20-й титул в карьере и догнал россиянина Даниила Медведева по количеству трофеев на профессиональном уровне.

Из действующих игроков больше титулов только у Новака Джоковича (100), Александра Зверева (24), Карлоса Алькараса и Марина Чилича (у обоих — по 21)).

В финальном матче Уимблдона-2025 Синнер обыграл второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Итальянец впервые в карьере стал победителем Уимблдона.

Также Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». В 2025 году итальянец одержал победу на Australian Open, в финале он в трёх сетах обыграл немца Александра Зверева. После этого он отбыл трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил.