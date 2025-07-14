Рублёв вернулся в топ-10 рейтинга АТР, Медведев опустился на 14-е место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.
Первой ракеткой России также остался Андрей Рублёв, поднявшийся с 14-го на 10-е место. Даниил Медведев опустился с 9-й строчки на 14-ю.
Лидером остаётся победитель итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.
Рейтинг АТР от 14 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12030.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6310.
4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5035.
5 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130.
7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3350.
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3540.
9 (10). Бен Шелтон (США) — 3330.
10 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 3110…
14 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2630…
17 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2590…
78 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.
Напомним, вчера, 13 июля состоялся финал мужского Уимблдона, где Синнер в четырёх сетах одолел Алькараса.
Уимблдон показал встречу Синнера и Алькараса за день до финала