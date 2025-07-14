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Рублёв вернулся в топ-10 рейтинга АТР, Медведев опустился на 14-е место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой России также остался Андрей Рублёв, поднявшийся с 14-го на 10-е место. Даниил Медведев опустился с 9-й строчки на 14-ю.

Лидером остаётся победитель итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 14 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12030.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6310.

4 (5). Тейлор Фриц (США) — 5035.

5 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130.

7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3350.

8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3540.

9 (10). Бен Шелтон (США) — 3330.

10 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 3110…

14 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2630…

17 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2590…

78 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.

Напомним, вчера, 13 июля состоялся финал мужского Уимблдона, где Синнер в четырёх сетах одолел Алькараса.

Уимблдон показал встречу Синнера и Алькараса за день до финала