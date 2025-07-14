Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание 14 июля

Сегодня, 14 июля, стартует грунтовый турнир категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Первый круг. Расписание 14 июля (время — мск):

11:30. Камиль Майхшак (Польша) — Теренс Атман (Франция).

11:30. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Далибор Срвчина (Чехия).

13:00. Игнасио Бусе (Перу) — Ласло Джере (Сербия).

16:30. Артур Казо (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия).

18:00. Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Турнир в Гштааде проходит с 14 по 20 июля. Действующий чемпион — итальянец Маттео Берреттини.