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Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание 14 июля

Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание 14 июля
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Сегодня, 14 июля, стартует грунтовый турнир категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Первый круг. Расписание 14 июля (время — мск):

  • 11:30. Камиль Майхшак (Польша) — Теренс Атман (Франция).
  • 11:30. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Далибор Срвчина (Чехия).
  • 13:00. Игнасио Бусе (Перу) — Ласло Джере (Сербия).
  • 16:30. Артур Казо (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия).
  • 18:00. Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — Пьер-Юг Эрбер (Франция).

Турнир в Гштааде проходит с 14 по 20 июля. Действующий чемпион — итальянец Маттео Берреттини.

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