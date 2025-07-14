Янник Синнер и Ига Швёнтек станцевали друг с другом после победы на Уимблдоне-2025

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и третья ракетка мира полька Ига Швёнтек станцевали на торжественном ужине чемпионов Уимблдона-2025.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. 23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. 24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.