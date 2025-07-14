«Будущее тенниса». Линдси Вонн поздравила Янника Синнера с победой на Уимблдоне

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн поздравила лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В решающем матче Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«ЧЕМПИОН!!! Янник, после «Ролан Гаррос» я знала, что это произойдёт. Мастер-класс по ментальной силе, поздравляю Карлоса с невероятным турниром тоже. Будущее тенниса», — написала Вонн в социальных сетях.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.