«Будущее тенниса». Линдси Вонн поздравила Янника Синнера с победой на Уимблдоне
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн поздравила лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2025. В решающем матче Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«ЧЕМПИОН!!! Янник, после «Ролан Гаррос» я знала, что это произойдёт. Мастер-класс по ментальной силе, поздравляю Карлоса с невероятным турниром тоже. Будущее тенниса», — написала Вонн в социальных сетях.
23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.
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