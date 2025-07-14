Синнер — первый итальянец, который выиграл ТБШ в одиночном разряде на разных покрытиях
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Первая ракетка мира теннисист Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, который завоевал титул на турнирах «Большого шлема» на нескольких покрытиях в одиночном разряде. Об этом сообщает OptaAce. Янник стал чемпионом Уимблдона-2025. Ранее он выиграл Australian Open (2024-2025) и US Open (2024).
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|6
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|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В финале Уимблдона Синнер обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Он стал 66-м чемпионом турнира за всю историю состязания.
Напомним, титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Янника Синнера 20-м в его карьере на профессиональном уровне. По количеству трофеев он догнал россиянина Даниила Медведева.
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