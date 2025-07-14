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Стаббс восхитилась победой Синнера на Уимблдоне-2025

Стаббс восхитилась победой Синнера на Уимблдоне-2025
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс с восхищением высказалась о титуле итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2025.

«Какие замечательные две недели! Какой замечательный чемпион! После того, через что он прошёл, проиграв в финале «Ролан Гаррос», и с каким достоинством он принял поражение, он смог оправиться и выиграть этот титул. И как он это сделал — это просто невероятно!» — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема». Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

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