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«Не было плана «Б». Рублёв поделился воспоминаниями из детства о дедушке и теннисе

«Не было плана «Б». Рублёв поделился воспоминаниями из детства о дедушке и теннисе
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Олимпийский чемпион 2020 года, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв перед стартом турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) поделился воспоминаниями из детства о дедушке и теннисе.

«У меня остались прекрасные воспоминания о дедушке. Он проводил со мной много времени, учил меня всему, ходил в лес, разжигал костры, но что касается тенниса, то я помню только тренировки до наступления темноты. В моей голове не было плана «Б», был только теннис, я не думал о том, что могу не достичь профессионального уровня, был только этот путь», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Лос-Кабосе.

Андрей Рублёв на турнире в Лос-Кабосе стартует со второго круга, где сыграет с победителем матча Таро Дэниэл (Япония) — Алекс Эрнандес (Мексика).

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