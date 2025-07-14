«Не требует исключительного таланта». Виландер — об игре Синнера по сравнению с Алькарасом

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил уровень игры итальянца Янника Синнера по сравнению с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Он указывает путь и вскоре станет образцом для подражания, потому что играть в теннис, как Алькарас, могут не все — для этого нужны редчайшие способности. Зато каждый может попытаться играть, как Синнер. Это не требует исключительного таланта, но требует полной самоотдачи.

А значит, нужно всегда доверять себе, стараться не торопиться с каждым ударом, чтобы по ходу игры немного перехватить инициативу у соперника. И так без остановки. Кроме того, если большинство игроков добавляют скорость лишь в оборонительных действиях, Янник делает это и перед атакующими ударами. Против него невозможно перевести дух или позволить себе даже слабый укороченный мяч, сразу последует наказание», — приводит слова Виландера We love tennis.