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Янник Синнер рассказал о пари, которое заключил с тренером перед финалом Уимблдона

Янник Синнер рассказал о пари, которое заключил с тренером перед финалом Уимблдона
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что поспорил со своим тренером Дарреном Кэхиллом перед финалом Уимблдона. Синнер выиграл титул, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Мы поспорили перед финалом… Я сказал ему, что если выиграю, то смогу решить, останется он в конце года или нет. Теперь выбор за мной!

Я всегда искал честного человека, который много мне даст не только на теннисном корте, но и в жизни, как в успехе, так и в разочаровании. Если я решу остаться с ним, он, вероятно, больше не будет так много путешествовать, это нормально. Я всегда говорил ему, что хотел бы видеть его в Австралии, потому что всё идёт хорошо. К тому же сезон ещё длинный, будет много турниров, и я буду часто его видеть… Но я выиграл пари, посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Зимой Синнер рассказал, что нынешний сезон станет последним в тренерской карьере Кэхилла.

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