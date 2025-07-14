Янник Синнер рассказал о пари, которое заключил с тренером перед финалом Уимблдона

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что поспорил со своим тренером Дарреном Кэхиллом перед финалом Уимблдона. Синнер выиграл титул, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
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«Мы поспорили перед финалом… Я сказал ему, что если выиграю, то смогу решить, останется он в конце года или нет. Теперь выбор за мной!
Я всегда искал честного человека, который много мне даст не только на теннисном корте, но и в жизни, как в успехе, так и в разочаровании. Если я решу остаться с ним, он, вероятно, больше не будет так много путешествовать, это нормально. Я всегда говорил ему, что хотел бы видеть его в Австралии, потому что всё идёт хорошо. К тому же сезон ещё длинный, будет много турниров, и я буду часто его видеть… Но я выиграл пари, посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Зимой Синнер рассказал, что нынешний сезон станет последним в тренерской карьере Кэхилла.
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