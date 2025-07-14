«Это отличное сочетание тенниса и отдыха». Андрей Рублёв — о турнире в Лос-Кабосе

Олимпийский чемпион 2020 года, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о первом посещении турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Во втором круге соревнований россиянин встретится с победителем матча Таро Дэниэл (Япония) — Алекс Эрнандес (Мексика).

«Мне очень нравится Лос-Кабос. Это отличное сочетание тенниса и отдыха, ведь я на курорте. Это уникально», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира в Лос-Кабосе.

Действующим чемпионом турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе является австралиец Джордан Томпсон. В финале 2024 года он обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.