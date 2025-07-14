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«Он намного лучше меня!» Алькарас раздражённо жаловался команде во время финала Уимблдона

«Он намного лучше меня!» Алькарас раздражённо жаловался команде во время финала Уимблдона
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально общался со своей командой во время финала Уимблдона-2025, в котором играл с итальянцем Янником Синнером. Алькарас проиграл со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6,

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«С задней линии он намного лучше меня! Вот так вот, намного лучше!» — раздражённо сказал Алькарас во время одной из смен сторон и активно жестикулировал руками.

В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года. Карлос впервые в карьере уступил в финале турнира «Большого шлема».

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