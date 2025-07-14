«Он намного лучше меня!» Алькарас раздражённо жаловался команде во время финала Уимблдона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально общался со своей командой во время финала Уимблдона-2025, в котором играл с итальянцем Янником Синнером. Алькарас проиграл со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6,

«С задней линии он намного лучше меня! Вот так вот, намного лучше!» — раздражённо сказал Алькарас во время одной из смен сторон и активно жестикулировал руками.

В финале Уимблдона-2025 прервалась 24-матчевая серия побед Алькараса. Испанец проиграл на травяном мэйджоре впервые с 2022 года. Карлос впервые в карьере уступил в финале турнира «Большого шлема».