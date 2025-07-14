«Всё же добилась своего». Тарпищев оценил победу Кудерметовой на Уимблдоне в паре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Вероники Кудерметовой в парном разряде на Уимблдоне-2025. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс они обыграли Елену Остапенко и Се Шувэй со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

«Это важная международная победа для нашего спорта. Здорово, что Кудерметова всё же добилась своего и выиграла Уимблдон. Она всегда была хороша в паре, с Мертенс они дополняют друг друга идеально. Выиграть раньше мешал травматизм, но сейчас всё сошлось. Волевая победа, причём один из самых важных розыгрышей, если не самый важный, Вероника выиграла, проявив инициативу и рискнув.

Очень рад за Кудерметову, в ближайшие пару лет она должна ещё прибавить. Рад за её семью: за мужа и тренера, за родителей. Все они спортивные, и в том числе благодаря им Вероника добилась своего. Теперь время проявить себя и в одиночке», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».