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«Всё же добилась своего». Тарпищев оценил победу Кудерметовой на Уимблдоне в паре

«Всё же добилась своего». Тарпищев оценил победу Кудерметовой на Уимблдоне в паре
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Вероники Кудерметовой в парном разряде на Уимблдоне-2025. В дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс они обыграли Елену Остапенко и Се Шувэй со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Это важная международная победа для нашего спорта. Здорово, что Кудерметова всё же добилась своего и выиграла Уимблдон. Она всегда была хороша в паре, с Мертенс они дополняют друг друга идеально. Выиграть раньше мешал травматизм, но сейчас всё сошлось. Волевая победа, причём один из самых важных розыгрышей, если не самый важный, Вероника выиграла, проявив инициативу и рискнув.

Очень рад за Кудерметову, в ближайшие пару лет она должна ещё прибавить. Рад за её семью: за мужа и тренера, за родителей. Все они спортивные, и в том числе благодаря им Вероника добилась своего. Теперь время проявить себя и в одиночке», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

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