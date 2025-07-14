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Мария Шарапова отреагировала на победу Янника Синнера на Уимблдоне-2025

Мария Шарапова отреагировала на победу Янника Синнера на Уимблдоне-2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на победу лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2025.

«Было бы уместно поднять это обратно в начало ленты», — написала Шарапова в социальных сетях, репостнув свою публикацию, где она поздравила Синнера с титулом на Australian Open — 2024.

Фото: Скриншот из социальных сетей Марии Шараповой

«Я знала, что однажды ты об этом пожалеешь. Поздравляю, чемпион!!! Терпение, выдержка и класс», — написала Шарапова в январе 2024 года.

В финале Уимблдона Синнер обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Он стал 66-м чемпионом турнира за всю историю состязания.

Напомним, титул на Уимблдоне стал для 23-летнего Янника Синнера 20-м в его карьере на профессиональном уровне. По количеству трофеев он догнал россиянина Даниила Медведева.

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