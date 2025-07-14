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«Никогда не испытывала ничего подобного». Ига Швёнтек — о чемпионском ужине на Уимблдоне

«Никогда не испытывала ничего подобного». Ига Швёнтек — о чемпионском ужине на Уимблдоне
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Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост в соцсетях после торжественного ужина чемпионов Уимблдона-2025.

«Я никогда не испытывала ничего подобного в жизни и вряд ли испытаю. То, как Уимблдон прославляет наш спорт — это что-то невероятное. Буду хранить эти воспоминания вечно. Спасибо вам большое.

Поздравляю Янника с его исполнившейся мечтой. Очень рада за тебя и твою команду», — написала Швёнтек.

Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. 24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для «Карьерного шлема» ей не хватает победы на Australian Open.

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