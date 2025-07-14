«Навсегда». Томми Пол сделал предложение своей девушке Пейдж Лоренц

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол сделал предложение своей девушке Пейдж Лоренц.
Фото: Из личного архива Томми Пола
Фото: Из личного архива Томми Пола
Фото: Из личного архива Томми Пола
«Навсегда», – написал Пол под совместной публикацией в социальных сетях.
«Поздравляю», — оставила комментарий под постом Арина Соболенко.
27-летняя Пейдж Лоренц – инфлюенсер. С Томми Полом они начали встречаться в 2022 году.
На Уимблдоне-2025 Томми Пол дошёл до второго круга, где уступил Себастьяну Офнеру со счётом 6:1, 5:7, 4:6, 5:7. Далее он выступит на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля.
В одиночном разряде Пол завоевал четыре титула на уровне ATP. В 2024 году он стал чемпионом турниров в Стокгольме, Далласе и Лондоне, а в 2023-м — в Стокгольме.