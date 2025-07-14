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«Навсегда». Томми Пол сделал предложение своей девушке Пейдж Лоренц

«Навсегда». Томми Пол сделал предложение своей девушке Пейдж Лоренц
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16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол сделал предложение своей девушке Пейдж Лоренц.

Фото: Из личного архива Томми Пола

Фото: Из личного архива Томми Пола

Фото: Из личного архива Томми Пола

«Навсегда», – написал Пол под совместной публикацией в социальных сетях.

«Поздравляю», — оставила комментарий под постом Арина Соболенко.

27-летняя Пейдж Лоренц – инфлюенсер. С Томми Полом они начали встречаться в 2022 году.

На Уимблдоне-2025 Томми Пол дошёл до второго круга, где уступил Себастьяну Офнеру со счётом 6:1, 5:7, 4:6, 5:7. Далее он выступит на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 21 по 27 июля.

В одиночном разряде Пол завоевал четыре титула на уровне ATP. В 2024 году он стал чемпионом турниров в Стокгольме, Далласе и Лондоне, а в 2023-м — в Стокгольме.

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