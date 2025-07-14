Янник Cиннер: в 23 года я ещё не достиг своего пика

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер считает, что ещё не вышел на лучший уровень игры в карьере.
В воскресенье, 13 июля, Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
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«Я рад видеть, какую хорошую работу мы проделываем, но мне кажется, что в 23 года я ещё не достиг своего пика. Надеюсь продолжать совершенствоваться. Важно иметь перед собой таких игроков [как Алькарас], чтобы понимать, что необходимо продолжать выкладываться по полной каждый день, чтобы быть лучшим.
Очень сложно выйти в финал турниров «Большого шлема». Я всегда старался верить в себя и принимать то, что грядёт. Единственный выход — постоянно совершенствоваться как теннисист. Я следовал этому принципу и буду помнить об этом всегда, потому что в будущем появятся очень хорошие игроки. Нужно быть готовым», — приводит слова Синнера Punto de Break.
- 14 июля 2025
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