Стало известно, сколько заработали Янник Синнер и Ига Швёнтек за победу на Уимблдоне

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и третий номер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек заработали £ 3 млн (около $ 4 млн) за свои титулы на Уимблдоне-2025. На травяном мэйджоре призовые у мужчин и женщин одинаковые.

В финале Уимблдона Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. 23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема».

Ига Швёнтек в матче за титул разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. 24-летняя Швёнтек стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема».

Финалисты Уимблдона-2025, Карлос Алькарас и Аманда Анисимова, за свои выступления получили £ 1,52 млн (около $ 2 млн).