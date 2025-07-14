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«Он сыграл тактически очень грамотно». Роддик — о победе Синнера в финале Уимблдона

«Он сыграл тактически очень грамотно». Роддик — о победе Синнера в финале Уимблдона
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о финале Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде, где лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я скажу вам, когда думаю, что прав. Я скажу вам, когда ошибаюсь. Не видел, чтобы всё так явно шло в сторону Синнера. Действительно не видел. Он сыграл тактически очень грамотно. Он вовремя бил длинные удары по линии, одновременно контролируя центр корта. После того что произошло на «Ролан Гаррос», и когда Карлос имел счёт 15–40 на своей подаче, будучи всего в двух геймах от титула Уимблдона, он был максимально решающим. Можно было видеть, как Даррен Кэхилл встаёт и садится. Все знали. Они не забыли, что произошло на «Ролан Гаррос». Я большой поклонник этих двух игроков. Рад всем их успехам. Не мог быть более впечатлён Янником Синнером», — приводит слова Роддика We Love Tennis.

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