Корретха: на Уимблдоне жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него на «Ролан Гаррос»
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Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о финале Уимблдона-2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер победил со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|4
|4
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Уровень Синнера был просто заоблачным. Я бы сказал, что жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него в Париже, честно говоря, у меня такое чувство. Янник задал темп, он играл более размеренно и последовательно. Он продемонстрировал отличную стабильность, а это одна из его главных сильных сторон», — приводит слова Корретхи We love tennis.
23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема».
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