Корретха: на Уимблдоне жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него на «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о финале Уимблдона-2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер победил со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

«Уровень Синнера был просто заоблачным. Я бы сказал, что жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него в Париже, честно говоря, у меня такое чувство. Янник задал темп, он играл более размеренно и последовательно. Он продемонстрировал отличную стабильность, а это одна из его главных сильных сторон», — приводит слова Корретхи We love tennis.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема».