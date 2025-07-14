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Корретха: на Уимблдоне жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него на «Ролан Гаррос»

Корретха: на Уимблдоне жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него на «Ролан Гаррос»
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Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о финале Уимблдона-2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер победил со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Уровень Синнера был просто заоблачным. Я бы сказал, что жизнь вернула Синнеру то, что отняла у него в Париже, честно говоря, у меня такое чувство. Янник задал темп, он играл более размеренно и последовательно. Он продемонстрировал отличную стабильность, а это одна из его главных сильных сторон», — приводит слова Корретхи We love tennis.

23-летний Янник Синнер в четвёртый раз стал чемпионом турниров «Большого шлема».

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