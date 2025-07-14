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«Игра получилась слишком отрывистой». Курье — о причинах поражения Алькараса на Уимблдоне

«Игра получилась слишком отрывистой». Курье — о причинах поражения Алькараса на Уимблдоне
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о причинах поражения второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона. Карлос проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

«Слишком часто в этом матче были розыгрыши, где он обменивался пушечной стрельбой с Синнером. Он не смог использовать удар слева так часто, как я ожидал. Вы говорили, что он не очень эффективно использовал укороченный удар. Он сделал это в начале матча, несколько раз застав Синнера врасплох, но затем Янник разгадал его. Для Карлоса игра получилась слишком отрывистой. Нужно было добавить немного больше вариативности. Но на этом покрытии это сделать очень сложно. Не обязательно верить нам на слово, просто спросите Бена Шелтона, который рассказывал, как быстро мяч летел на его ракетку. Это сложно, когда у тебя мало времени, а последние пять матчей, в которых Янник проиграл Карлосу, проходили на гораздо более медленных покрытиях. Это даёт Карлосу шанс перевернуть ситуацию и использовать все свои возможности. Сегодня у него просто не было много времени», — приводит слова Курье The Tennis Gazette.

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